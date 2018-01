Incêndio em parque estadual deixa parte do Rio sem luz

RIO - Um incêndio no Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio, deixou moradores de pelo menos quatro bairros da região sem luz das 14h50 às 21h30 dessa segunda-feira, 4. As causas e a extensão do fogo ainda estão sendo apuradas.

O incêndio foi combatido pelos guardas do parque e o Corpo de Bombeiros não foi acionado para resolver o problema. O fogo causou danos na subestação de energia de Jacarepaguá, administrada por Furnas, e obrigou o desligamento de duas linhas de alta tensão da concessionária de energia Light. Alguns trechos de ruas de Realengo, Bangu, Campo Grande e Deodoro ficaram sem luz.

Com 12,4 mil hectares, o Parque Estadual da Pedra Branca é considerado uma das maiores florestas em área urbana do mundo e abrange oito bairros da zona oeste da capital fluminense.