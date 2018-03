Incêndio em restaurante fere duas pessoas em São Paulo Um incêndio atingiu um restaurante, no início da tarde deste sábado, na zona oeste de São Paulo. Segundo o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no estabelecimento situado na Rua Teodoro Sampaio, número 776, nas proximidades da Rua Cristiano Viana, no bairro de Pinheiros. Quatro guarnições seguiram para o local e conseguiram controlar as chamas. Uma pessoa teve queimaduras nas pernas e outra sofreu intoxicação por causa da fumaça. As duas foram socorridas no Hospital das Clínicas. Ainda não sabe o que teria provocado o fogo.