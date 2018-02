Incêndio em sobrado deixa dois mortos no centro do Rio Um incêndio em um sobrado na Rua Alexandre Mackenzie, centro do Rio, deixou dois mortos na madrugada desta sexta-feira, 6. O fogo começou por volta das 4 horas e teria sido provocado por um curto-circuito. Bombeiros encontraram um corpo carbonizado no local. Até a noite desta sexta a vítima não havia sido identificada. Outra vítima, Nelson Silva Ramos, de 66 anos, saltou do segundo andar do imóvel para escapar das chamas, sofreu múltiplas fraturas e também morreu. Outros moradores que pularam para fugir do incêndio ficaram feridos, entre eles Teresinha Araújo Ribeiro, de 75 anos, internada com uma fratura no fêmur. No fim da tarde, um princípio de incêndio com características semelhantes, na mesma região, não deixou vítimas. O fogo atingiu o segundo andar de um sobrado na Rua Gomes Freire e também foi causado por um curto-circuito.