Incêndio em SP, revelações da quadrilha do ISS e condenação de Maluf são destaques da semana

Incêndio começou em academia do térreo do edifício vizinho. Prédio estava com vistorias vencidas. (Foto: Werther Santana/Estadão)

Na semana em que Paulo Maluf foi condenado por superfaturamento de obras de um túnel quando era prefeito de São Paulo, surgem novas denúncias que ligam a quadrilha que fraudava o ISS ao secretário de finanças, a um vereador e ao ex-prefeito Gilberto Kassab e funcionários do seu gabinete. O Estado também noticiou com exclusividade a suspeita de superfaturamento de contrato da Petrobrás com a Odebrecht.

Veja o que foi destaque no noticiário:

1) Incêndio de grandes proporções atinge prédio e academia no centro de São Paulo. Uma criança e um idoso estão feridos em estado grave. Veja fotos.

2) Secretário de Finanças e vereador do PT podem estar envolvidos na fraude do ISS. Kassab foi citado em escutas telefônicas.

3) Contrato da Petrobrás com a Odebrecht é investigado por suspeita de superfaturamento

4) Paulo Maluf é condenado por superfaturamento de obras de túnel. Deputado diz que não se enquadra na Lei da Ficha Limpa.

5) Mesmo com veto da Justiça, Haddad sanciona aumento do IPTU em SP.

6) Número de cargos políticos supera o de efetivos sob a gestão Renan Calheiros no Senado.

7) Dilma diz que monitoramento brasileiro é diferente do que é feito pelos EUA.

8) Inflação acelera 0,57% em outubro. O tomate, de novo, lidera a alta dos preços.

9) Roberto Carlos deixa grupo contrário à publicação de biografias não-autorizadas.

10) Atlético Paranaense e Flamengo vão disputar a final da Copa do Brasil. São Paulo e Ponte Preta se enfrentam na semifinal da Copa Sul Americana.

Flamengo venceu o Goiás por 4 a 2 e encara o Atlético-PR na final da Copa do Brasil (Foto: Marcos de Paula/Estadão)