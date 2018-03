Incêndio em terreiro deixa 27 feridos em Salvador

Vinte e quatro dos 27 feridos em um incêndio ocorrido no fim da tarde de domingo, 26, em um terreiro de candomblé localizado no bairro de Pirajá, em Salvador, continuavam internados em três hospitais da capital baiana, três deles em estado grave, com queimaduras em mais de 80% do corpo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início quando fagulhas de fogos de artifício, que estavam sendo usados em uma festa no local, atingiram bandeirolas de plástico e papel que enfeitavam o local. O fogo propagou-se rapidamente pelas paredes de compensado do terreiro, de cerca de 20 metros quadrados, onde estavam cerca de 50 pessoas.