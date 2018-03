Incêndio em viaduto mata três moradores de rua no Rio

SÃO PAULO - Três moradores de rua morreram carbonizados em um incêndio na noite desta segunda-feira, 25. O fogo consumiu o barraco onde eles estavam embaixo do viaduto da Avenida Brigadeiro Trompowski, que dá acesso à Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas por volta das 18 horas. Outras três pessoas foram socorridas para o Hospital Souza Aguiar, no centro carioca, com 50% do corpo queimado. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Morador de rua é espancado e morto na zona sul de SP