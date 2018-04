Incêndio mata bebê e destrói 30 barracos em favela de Recife

Um bebê de dois meses morreu e pelo menos 30 barracos foram totalmente destruídos no início da tarde desta sexta-feira, 11, em um incêndio na Favela do Papelão, no bairro de São José, no centro de Recife, Pernambuco. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, o fogo começou por volta das 13 horas. O bebê Américo da Silva Santos foi encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. Dois adultos também se feriram, mas sem gravidade. Por volta das 15h45, o Corpo de Bombeiros trabalhava no rescaldo do incêndio.