Incêndio mata idosos e deixa um ferido Um casal de idosos morreu carbonizado, por volta das 4 horas de ontem, após um incêndio tomar conta da casa onde eles residiam, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Cinco viaturas dos bombeiros foram acionadas, mas, quando a primeira chegou ao imóvel, o fogo já havia tomado conta da casa e destruídos os cômodos. Uma senhora de 85 anos e um homem, supostamente o marido, de 89 anos, morreram. Uma terceira vítima, do sexo feminino, de 57 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Ainda não se sabe a causa do incêndio.