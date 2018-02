Incêndio na casa de Xuxa deixa Szafir intoxicado O ator Luciano Szafir está internado desde o fim da noite de sexta-feira no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, por ter inalado muita fumaça num incêndio na cobertura da apresentadora Xuxa, mãe de sua filha Sasha, em São Conrado. De acordo com boletim médico, ele foi "submetido a exames, apresenta boa evolução e necessita de observação clínica nos próximos dias". Não há previsão de alta. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram logo depois do chamado e contiveram o fogo rapidamente. O incêndio começou no primeiro andar do apartamento onde estavam Xuxa e a filha. Elas conseguiram sair da residência e nada sofreram. Szafir estava no andar de cima ouvindo música, levou mais tempo para escapar e sofreu intoxicação. O incêndio teria sido provocado, provavelmente, pelo mau funcionamento do pisca-pisca da árvore de Natal. O laudo dos Bombeiros deverá ficar pronto nos próximos 30 dias. A apresentadora manteve ontem a agenda prevista e fez o show na tradicional festa de Papai Noel no Maracanã, zona norte do Rio.