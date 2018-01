Incêndio na Telefônica afeta empresas e clientes Um princípio de incêndio na tarde de ontem no prédio do data center da Telefônica, em Barueri, Grande São Paulo, afetou os serviços prestados pela operadora a empresas de grande porte e a clientes de internet de banda larga. Em nota divulgadas às 23 horas de ontem, a empresa não informou, no entanto, quantas empresas e pessoas foram prejudicadas. O prédio em Alphaville abriga também servidores e equipamentos tecnológicos próprios da Telefônica. O fogo começou por volta das 15 horas na sala de controle do ar-condicionado. O Corpo de Bombeiros foi chamado e a energia elétrica do edifício, cortada. A partir das 18 horas, de acordo com a Telefônica, logo após a conclusão da vistoria dos bombeiros, equipes de técnicos e engenheiros começaram os trabalhos para normalizar "os serviços no menor prazo possível". A empresa informou que, ao detectar o problema, entrou em contato com as empresas afetadas. Em 3 de julho do ano passado, uma pane em um roteador da Telefônica, em Sorocaba, paralisou o serviço de internet de banda larga em 407 cidades de São Paulo e suspendeu 50% dos serviços públicos online do Estado.