Incêndio não vai afetar rotina da Comgás Apesar do incêndio que ocorreu no início da tarde de hoje em sua sede, na Rua Augusta, 1.600, bairro de Cerqueira César, em São Paulo, a Comgás manterá suas atividades na área operacional normalmente. Em nota, a empresa informou que não houve vítimas e que o fogo atingiu apenas um andar do prédio. O incêndio já foi controlado e o trânsito na área liberado. A perícia técnica da Polícia Civil começou a investigar as causas do incidente. A equipe da Comgás se disponibilizou para ajudar nas investigações. Cerca de 15 pessoas estavam no edifício no momento do incidente. Segundo a Comgás, o alarme foi acionado e o prédio evacuado pelos integrantes da brigada de incêndio. O fogo atingiu o terceiro andar do prédio, onde há apenas uma parte do departamento administrativo da empresa. A empresa esclareceu também que o atendimento ao público e às chamadas de emergência continuam funcionando pelo telefone 0800-110-197.