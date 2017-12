Incêndio no subúrbio do Rio deixa dois menores mortos

RIO - Um incêndio no bairro do Cachambi, subúrbio do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 11, deixou dois menores mortos. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho.

Roseane S. Barbosa, 26 anos, Marcio Luiz M. Reis, 34, e Alessandro R. da Costa, 36, estavam no imóvel na Rua Barcelona, e foram resgatados com vida. Os bombeiros ainda avaliam as causas do incêndio.