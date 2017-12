Incêndio provocado por acidente deixa desabrigados em SP Um incêndio provocado por um acidente com um caminhão deixou uma mulher ferida, 23 pessoas intoxicados e 67 desabrigados no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba, Grande São Paulo, na quinta-feira, 1º. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o veículo pegou fogo depois de perder o freio e bater contra um poste de luz. A colisão provocou vazamento da carga de resina poliéster, substância altamente inflamável que pegou fogo. As chamas se alastraram pelos bueiros por onde o produto havia escoado e atingiram carros que estavam nas ruas, além de 15 casas. Em uma delas, o fogo estava acima do portão e os moradores foram retirados por um buraco na parede, segundo imagens exibidas na TV Bandnews. A Companhia de Saneamento Ambiental, órgão do governo do Estado, retirou os moradores do local, acompanhou a limpeza da área e monitorou a rede de esgoto, mas não encontrou sinais de risco para novas explosões. Segundo a Defesa Civil da cidade, os desabrigados foram levados a hotéis e casas de parentes e amigos. A empresa responsável pela carga informou que vai indenizar duas famílias que tiveram as casas totalmente destruídas, conforme informações da TV Bandnews.