Incêndio queima cem veículos e três casas no sul de Minas

Um incêndio em um pátio que abriga carros apreendidos na cidade de Muzambinho, no sul de Minas Gerais, queimou cerca de cem veículos e atingiu ainda três casas nas imediações que ficaram parcialmente destruídas. O fogo começou no final da noite desta segunda-feira (27) e atravessou a madrugada, sendo controlado somente na manhã de terça (28).

O combate ao fogo foi dificultado porque a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros fica em outra cidade, São Sebastião do Paraíso (MG), a mais de 100 quilômetros do local. E o caminhão pipa da prefeitura estava encostado há dias com problemas mecânicos. Moradores então tiveram de se unir com baldes e mangueiras e com o apoio de tratores para combater as chamas até a chegada de auxílio da região.

No total foram gastos 40 mil litros de água para acabar com o incêndio. Peritos estiveram vistoriando o local e existe a possibilidade de que ele tenha origem criminosa. O valor do prejuízo ainda está sendo calculado, assim como o que será feito com relação aos proprietários dos veículos que estavam apreendidos por falta de documentação e outros problemas.

A Polícia Civil investiga o caso e vai ouvir moradores das imediações. Alguns passaram um grande sufoco e retiraram às pressas botijões de gás de dentro das residências com medo que explodissem. Vereadores do município já haviam denunciado a falta de estrutura, o abandono e a lotação no pátio. A prefeitura não se manifestou.