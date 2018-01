Incêndios atingem favelas da zona sul de São Paulo Dois incêndios em favelas foram registrados na madrugada deste sábado em bairros vizinhos na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, ainda não são conhecidas as causas dos incêndios. Às 3 horas da madrugada, sete carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas que consumiam barracos de uma favela localizada no Jardim Santo Antonio, região de Vila Andrade, próximo à Marginal de Pinheiros. Segundo os bombeiros, cinco moradias foram totalmente destruídas, mas não houve feridos. Três horas antes, moradores da Favela do Morro da Macumba, localizada no bairro do Campo Grande, haviam sido acordados por gritos de que um incêndio atingia alguns barracos. Cinco carros do Corpo de Bombeiros foram ao local, ao lado do Conjunto Habitacional do Projeto Cingapura Campo Grande. Ninguém se feriu, mas algumas famílias tiveram suas moradias destruídas.