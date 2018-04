Incra assenta 500 famílias de sem-terra

O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, assinou no sábado portaria que cria dois assentamentos rurais que vão abrigar 500 famílias de agricultores sem-terra em Londrina (PR). As áreas foram adquiridas dentro do processo de reforma agrária no Estado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, garantiu que até o fim do ano vai liberar verba para os dois assentamentos.