Índice de atrasos em vôos sobe para 27,1%, diz Infraero Cresce o número de atrasos nos aeroportos nesta sexta-feira, 16, véspera de carnaval. Segundo a Infraero, o índice de atrasos, que era de 24,2% às 11 horas, subiu e chegou a 27,1% por volta das 13 horas. Na noite de quinta-feira, 15, os atrasos atingiram cerca de 30% dos vôos, índice superior ao normal para vésperas de feriado. De acordo com o site da Infraero, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apresentava cerca de oito vôos atrasados, de até 1h30. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, aproximadamente 12 vôos registravam atrasos. No Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão verificava 11 vôos atrasados, de até duas horas. No Santos Dumont, também no Rio, a situação era mais tranqüila, com apenas dois vôos com atrasos. No Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, dez vôos registravam atrasos e dois haviam sido cancelados. No aeroporto de Salvador não era verificado atrasos. Em Recife três vôos tinham atrasos. Caos Em uma tentativa de evitar que os passageiros revivam o caos nos aeroportos verificado no final do ano, a Aeronáutica cancelou as folgas dos controladores de tráfego aéreo. O receio, entretanto, é que a categoria volte a realizar a operação-padrão, o que aumentaria o intervalo entre os vôos e refletiria atrasos.