Índice de homicídios cai 21% em um ano no Estado do Rio

SÃO PAULO - O número de homicídios dolosos - quando há intenção de matar - caiu 21% entre março e junho de 2010 em comparação ao mesmo período de 2009 no Estado do Rio de Janeiro, conforme boletim publicado nesta quarta-feira, 4, no Diário Oficial.

No mês de junho deste ano foram registrados 347 homicídios, o menor índice para o mês desde 1991. Nesses quatro meses de 2009, houve 2.091 homicídios no Estado; em 2010, foram 1.636 assassinatos deste tipo - uma queda de 455 casos.

Houve também queda no número de casos de latrocínio - roubo seguido de morte - entre 2009 e 2010. No ano passado, foram registrados, entre março e junho, 83 casos no estado; neste ano, o número caiu para 50, no mesmo período.