Indignados anônimos É muito difícil precisar o que é pior hoje em dia no Congresso, se tudo isso que lá está ou o decorrente sentimento doentio de indignação incontinente, isso que nos faz a toda hora ruminar xingamentos, pragas, revolta e impotência. Quem lê jornal todo dia sofre demais com o papel de palhaço que a cobertura política lhe reserva. Todavia, por maior que seja sua vontade de desancar uns e outros, controle-se: periga você virar um chato de galocha, capaz de estragar qualquer conversa de bar com detalhes da biografia do Sarney. O indignado compulsivo mantém com a bronca a mesma relação do alcoólatra com a bebida. Não sabe a hora de parar, fica repetitivo, exaspera-se, ganha eloquência de Rui Barbosa em horas impróprias como a do almoço de fim de semana com a família. Dê carinho a alguém que não aguenta mais tanta bandalheira. É gente que precisa de ajuda para desviar seus pensamentos das verdades que gostaria de dizer ao Renan Calheiros, na lata. Ninguém merece ouvir! SALTO ALTO Cristiano Ronaldo gastou muita saliva e quase R$ 40 mil em champanhe com Paris Hilton numa boate de Los Angeles. Há muito tempo o mundo das celebridades não apresentava aos paparazzi um casal tão harmonioso. O jogador e a socialite nasceram um para o outro, né não? NADA DE PÂNICO ''Gripe suína é menos letal que bala de borracha!'' Pichação nos muros da Faculdade de Medicina da USP. Fica Gugu! Silvio Santos fez uma promessa: nunca mais maltrata a pequena Maísa se o Gugu Liberato não trocar o SBT pela Record! Conversa fiada O Fashion Rio deu este ano um bom empurrãozinho numa notícia enguiçada clássica da Cidade Maravilhosa. Mas logo, logo esse papo de "revitalização do Cais do Porto" vai morrer de novo. É que nem a despoluição do Tietê! Pau vai comer Houve um tempo em que o lance era Machu Picchu. Hoje em dia, o maior programa de índio da América Latina se espalha por praticamente todo o Peru. Nem na Bolívia tem nada igual! Mistério da fé Tem gente boa em Brasília com a estranha sensação de que a economia brasileira está fugindo de controle novamente. As coisas voltaram a dar certo sem nenhuma explicação para isso. Repara só! Em campanha Que diabos o técnico Mano Menezes quis dizer com "o melhor momento de Ronaldo está guardado para 2010"? Será que o Fenômeno também vai disputar as eleições do ano que vem em São Paulo? Boato infame De uma vez por todas, não está rolando nada entre a cantora paraguaia Perla e o nosso Ney Matogrosso. E não se fala mais nisso, ok?