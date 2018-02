Índio pede apoio do PSOL e diz que Lula é ''ridículo''

Índio da Costa, vice na chapa de Serra, foi o único aliado do tucano no DEM que compareceu. Ao chegar, encaminhou-se ao lugar reservado para os integrantes do PSOL. Informado de que ali estava a equipe do adversário, o candidato a vice falou: "Ah, tudo bem, vamos estar todos juntos no segundo turno mesmo". Índio aproveitou o encontro para criticar o presidente Lula, que em depoimento no horário eleitoral gratuito do PT atacou Serra. "Ridículo Lula se prestar a esse papel. O cargo de presidente exige o mínimo de respeito. Ele agora vai à TV mentir", disse.