Índios lutam para salvar 2 línguas da extinção no interior

“Ithók rerre nógam”. As três palavras da língua crenaque poderiam ser traduzidas para: “A língua ainda resiste”. Na tribo Vanuíre, em Arco-Íris, no oeste paulista, 200 índios de duas etnias tentam manter a tradição viva. Por lá, os idiomas kaingang e crenaque estão em processo avançado de extinção. Em toda a tribo, apenas três índios idosos são falantes fluentes dos dialetos. Agora, os esforços se concentram para que as crianças voltem a falá-los.

Em 1500, especialistas estimam que havia 1.175 línguas no País. Hoje, são cerca de 180 dialetos vivos, mas todos em risco de extinção, segundo a Unesco. “A grande maioria das línguas desapareceu com a própria população falante, principalmente por causa dos conflitos por terra”, diz o professor Wilmar D’Angelis, doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Juvelina Krenak, de 110 anos, é a única índia que fala fluentemente o grupo linguístico macro-jê, dos indígenas boruns. Naturais do norte de Minas, são popularmente conhecidos como krenaks. Eles habitavam uma região rica em ouro e, após conflitos com garimpeiros, deixaram a área. Em 1940, o Serviço de Proteção ao Índio (SIP), atual Funai, enviou parte da população para São Paulo.

Os krenaks se tornaram maioria em Vanuíre - são cerca de 140 índios - e dividem o dia a dia na tribo com os kaingangs, que foram os primeiros a habitar a região, em 1919. Eram mais de 4 mil e hoje não passam de 20 representantes e apenas Ênia Kaingang, de 82 anos, e Dirce Kaingang, de 80, mantêm a língua da etnia viva.

Silêncio. Embora fluente, o trio preferiu deixar os idiomas em silêncio. Por anos, tiveram medo de repassá-los às novas gerações. “Isso foi provocado por uma política de Estado. O SPI proibia as populações de falarem suas línguas. A coerção era a principal arma. Os índios chegavam a ser presos se ousassem se comunicar na língua materna”, conta o arqueólogo Robson Rodrigues.

Lia Krenak, de 58 anos, é filha de Juvelina e, na infância, via os pais viverem com o medo de ensinar a cultura indígena. “Eles (os brancos) nos obrigaram a usar roupa na aldeia, não podíamos fazer pratos típicos. Meus pais não falavam crenaque perto da gente para a gente não aprender”, afirma. “ É triste ver a história se perder.”

Escolas. Quem chega à tribo Vanuíre não vê mais ocas. A aldeia é uma vila, com casas com energia elétrica, internet e televisão. Carros e motocicletas chegam a formar um trânsito contínuo pelas ruas de chão batido. A igreja católica deu lugar aos cultos evangélicos na capela construída em 2012.

“O esquecimento das línguas já não acontece mais pelo extermínio dos povos, mas por uma imposição cultural. É como se você fosse obrigado a desistir de si, da sua história”, diz Niminon Suzel Pinheiro, historiadora e especialista em tribos indígenas da Unip.

No centro da aldeia está a escola, construída em 2005. Para krenaks e kaingangs, simboliza a recuperação do tempo e da cultura perdidos. Cinquenta alunos frequentam a instituição, que tem um currículo próprio, adaptado para os índios.

Lidiane Krenak, de 27 anos, foi estudar Letras fora da tribo, mas foi dentro dela que buscou o conhecimento necessário para não ver o idioma morrer. “Fizemos um trabalho de convencimento com os índios mais velhos, para eles repassarem a língua, que é ensinada na sala de aula. Só eles poderiam transformar o medo do passado em esperança”, diz.

Cinco professores indígenas, acompanhados de especialistas em Linguística e da consultoria de D’Angelo, transformam os fonemas em vocábulos escritos. “É um processo que demora pelo menos 20 anos para dar frutos. Para nossa surpresa, já vemos as crianças entendendo o que os mais velhos falam e arriscando algumas palavras. É uma sobrevida que as duas línguas ganharam”, comemora D’Angelo.

GLOSSÁRIO

Crenaque

ambim: noite

arerré: bonito

areré ambimbim: bom dia

bacanã: passarinho

chtom: árvore

curré: jacaré

thé pú: eu vou chorar

irminham iapé: vamos beber água

thé minha pranmo: eu estou com sede

Kaingang

akanené: acabar

a íx: nós

ajoro: anta

brene: cinza

ka: árvore

kaél: papagaio

kanhére: macaco

de: animal

dó: flecha

ején: comida

oa: olá

langen dó kaxa: meio-dia

nha: dente

nhá: mãe