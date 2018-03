Índios resistem a ordem de despejo

Os cerca de 300 índios da etnia terena, que ocupam há seis meses uma área da fazenda Petrópolis, em Miranda (MS), resistiram ontem a uma ordem de despejo determinada pela Justiça. A fazenda pertence ao ex-governador do Estado, Pedro Pedrossian. Os índios estão amparados por uma portaria do Ministério da Justiça, de 2007, que reconheceu parte do imóvel como terra indígena. O problema é que a portaria foi cancelada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no fim do mês passado.