Indonésia nega em definitivo pedido de clemência de brasileiro detido por tráfico

Um segundo brasileiro detido por tráfico na Indonésia será fuzilado, conforme informaram nesta terça-feira, 20, as autoridades do país asiático, após negarem em definitivo pedido de clemência. Rodrigo Gularte, de 42 anos, foi condenado à morte em 2005 por entrar no país com seis quilos de cocaína escondidos em pranchas de surfe.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, a data de execução ainda não foi definida. No sábado, o brasileiro Marco Archer Cardoso foi executado por narcotráfico, apesar da série de pedidos de clemência do governo brasileiro.