'Indonésios decentes' entendem revolta, diz líder da Austrália

SYDNEY - O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse nesta sexta-feira, 1º, que "indonésios decentes" entendem a revolta dos australianos com relação à execução de dois traficantes de drogas condenados . A declaração de Abbott se deu no contexto da visita do embaixador de Jacarta a Camberra, onde o visitante se compadeceu pelas famílias de Andrew Chan e Myuran Sukumaran.