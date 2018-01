Indultado é morto durante tiroteio em São Paulo De acordo com informações da Polícia Militar, um homem que participou de um assalto e logo em seguida foi morto num tiroteio com PMs, seria um dos detentos que saiu da prisão beneficiado pelo indulto de Dia dos Pais. Juntamente com um cúmplice, ele assaltou uma pessoa que havia retirado dinheiro em um caixa eletrônico em Vila Galvão, Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de segunda-feira. Quando a dupla fugia numa motocicleta, policiais militares tentaram interceptá-los e aconteceu a troca de tiros. O que se encontrava na garupa foi baleado e morreu ao ser socorrido no Pronto-Socorro do Hospital Padre Bento. O outro também pode ter sido baleado, mas não chegou a ser preso, segundo informaram policiais do 2 º Distrito Policial de Guarulhos, onde foi instaurado inquérito policial de roubo seguido de resistência à prisão e morte.