Infografia do ‘Estado’ ganha prêmio na Espanha

O Estado ganhou uma medalha de bronze na 22.ª edição do Prêmio Malofiej, conferido pela Society for News Design (SNDE) da Espanha e considerado o "Pulitzer da infografia". O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 28, em Pamplona, na Espanha.

O trabalho premiado foi publicado na edição de 10 de março de 2013, em uma reportagem de duas páginas sobre o conclave que aconteceria no Vaticano - e acabaria tornando papa o cardeal argentino Jorge Bergoglio. A infografia trouxe detalhes do interior da Capela Sistina, local onde os cardeais se reúnem para eleger um pontífice.

"É comum em coberturas de conclaves mostrar o passo a passo da eleição do novo papa em linguagem infográfica. Assim, além do que todos poderiam publicar, determinamos como desafio apresentar com precisão os detalhes internos da Capela Sistina", conta o diretor de arte do Estado, Fabio Sales. "Para tanto, decidimos desenhá-la em 3D, a fim de explicar como ficaria o salão principal e também para destacar algumas obras de arte presentes nas paredes da capela."

A equipe que desenvolveu o infográfico foi formada por Glauco Lara, Rubens Paiva, Marcos Müller, Jonathan Sarmento e Gisele Oliveira. "Acredito que o resultado foi um diferencial na imprensa", comenta Sales.

Foram inscritos no Malofiej deste ano 1.290 trabalhos de 139 veículos de 34 países diferentes. O júri concedeu 16 medalhas de ouro, 50 de prata e 90 de bronze. Além do Estado, outras publicações brasileiras também foram reconhecidas pelo prêmio. O jornal Folha de S. Paulo ganhou uma medalha de prata e duas de bronze e a revista Superinteressante levou uma de prata. Receberam ainda medalhas de bronze os jornais O Globo (duas medalhas), Extra e Gazeta do Povo.

O Brasil ainda apareceu como tema de um dos trabalhos premiados. Uma das medalhas conquistadas pelo jornal americano The New York Times foi pelo infográfico que tratou dos protestos de junho que tomaram o País no ano passado.

Oscar. A divulgação do Malofiej encerra uma semana que começou bem para a Arte do Estado. Na última segunda foi divulgado o resultado da 35.ª edição do Best of Digital Design, concedido pela Society for News Design (SND), entidade com sede em Nova York, e considerado o "Oscar" da área.

O Estado foi premiado em sete categorias. Duas reportagens ganharam em mais de uma categoria: o especial sobre a Copa do Mundo de 2014, desenvolvido em parceria com os repórteres da Editoria de Esportes, e o trabalho Família Imperial - Uma Nova História, que envolveu a equipe do Metrópole e contou como foram feitos estudos a partir da exumação dos restos mortais do imperador d. Pedro I e das imperatrizes d. Leopoldina e d. Amélia.

Outro trabalho premiado foi o especial multimídia Os Caminhos de Francisco, publicado durante a visita do papa ao Brasil, quando o País foi a sede da Jornada Mundial da Juventude, em julho do ano passado.

Sempre apontado como sinônimo de inovação em coberturas na internet, o Caderno Paladar teve reconhecidos dois trabalhos que foram desenvolvidos em forma de aplicativos, desenhados para serem lidos tanto em computadores quanto em celulares e tablets.

Os dois especiais funcionam principalmente como ferramentas de serviço ao leitor, que pode encontrar informações de "como cozinhar", "onde comprar" e "quanto custa". Um teve como tema o bacalhau - com receitas e dicas. O outro foi sobre ovos de Páscoa - desenvolvido para ajudar o leitor a encontrar o ovo que melhor combina com seu perfil.