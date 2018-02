Informação sobre o metrô de SP pode ser obtida no celular Os passageiros do metrô que tiverem telefones celulares com acesso à internet poderão acessar, diretamente do aparelho, um site móvel criado especialmente para as telinhas com notícias, simulação de trajetos, horários de atendimento e um canal com os dados da ouvidoria, para encaminhar sugestões e reclamações. O novo site do Metrô é acessado apontando o navegador do aparelho celular para o site. Também é possível acessar a página pelo computador, embora ela tenha sido projetada para aparelhos móveis. O passageiro deve apenas atentar para o fato de que o acesso ao site não é gratuito - as operadoras de telefonia cobram pelo tráfego de dados. Simulação O serviço mais interessante é o que permite a simulação de qualquer trajeto, entre dois pontos da rede sobre trilhos (das quatro linhas do metrô, com suas 54 estações, e das 6 linhas da CPTM, com 87 estações), com todas as conexões possíveis no sistema. Depois de selecionados os pontos de origem e destino da viagem, o celular apresenta o tempo estimado de percurso entre os pontos selecionados e o custo final que o passageiro desembolsará pelo trajeto. Também é possível obter informações sobre os terminais de ônibus metropolitanos do corredor São Mateus-Jabaquara da EMTU. Desde segunda-feira, o Metrô vem comercializando um lote de 1 milhão de bilhetes unitários com publicidade de um hotel. A propaganda no verso do bilhete serve para que o Metrô aumente suas receitas além da venda direta dos bilhetes, de acordo com a companhia.