Informações úteis Quem deseja viajar para a França neste momento deve tomar as seguintes precauções: Visto: Brasileiros que queiram permanecer menos de três meses não precisam de visto prévio para viajar. Além desse período, o visto deve ser solicitado ainda no Brasil Documentos: Para curta permanência (inferior a 3 meses): Seguro-saúde e de repatriamento com valor mínimo de 30 mil; reserva de hotel ou atestado de acolhimento, solicitado pela pessoa que fornecerá hospedagem na França na prefeitura de seu distrito. O documento precisa ser assinado pelo prefeito e ter aval do setor de vistos do consulado-geral Dispensa do atestado: É dispensado quem viaja em caráter humanitário ou cultural, por emergência médica ou para participar de um funeral, além de familiares de franceses (cônjuge, filhos) e de familiares de cidadãos da Comunidade Europeia Dinheiro: A embaixada francesa no Brasil não faz referência a volume de dinheiro necessário, mas as autoridades na França calculam, na prática, em 50 por dia o mínimo necessário Fonte: Embaixada da França no Brasil