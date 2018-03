Infraero: aeroportos têm quase 35% dos voos atrasados

No aeroporto de Brasília, um dos mais movimentados do País, oito dos 11 voos domésticos programados para decolarem hoje tiveram atraso. No Galeão, no Rio, mais da metade dos 15 voos domésticos atrasaram.

São Paulo. O aeroporto de Guarulhos teve o mesmo problema com 30% dos seus 23 voos nacionais. Congonhas registrou até as 7h seis cancelamentos, o que representa quase a metade dos 15 voos cancelados até esse horário em todo o País. No aeroporto Santos Dumont, também no Rio, e no Viracopos, em Campinas não foram registrados atrasos. No primeiro, um voo foi cancelado.