Infraero aponta atrasos em 17,3% dos vôos programados

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um novo boletim divulgado pela Infraero no início da noite desta segunda-feira, 16, aponta que 17,3% dos vôos programados para todo o País entre meia-noite e 18 horas sofreram atrasos de mais de uma hora e 7,3% das operações foram canceladas. Segundo a estatal, dos 1.371 vôos previstos, 238 atrasaram, enquanto 101 foram cancelados. Contudo, às 18 horas, somente 14 operações permaneciam fora do horário previsto. O maior número de problemas foi registrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou fechado por alguns minutos nesta manhã por conta da falta de visibilidade, provocada pela neblina. Conforme a Infraero, 37,2% das operações previstas sofreram atrasos superiores a uma hora e 3,9% foram canceladas. Dos 51 vôos programados, 19 atrasaram e dois foram cancelados. Porém, às 18 horas, o aeroporto não tinha mais nenhum vôo atrasado.