Infraero aponta redução de quase 46% em voos com atraso na quarta-feira de cinzas

BRASÍLIA - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registra uma quarta-feira de cinzas, 22, sem transtornos nos aeroportos do País. Este ano, houve uma redução de 45,65% no número de voos com atraso superior a 30 minutos, em comparação a 2011. Da 0h às 14h de hoje, 54 voos tiveram atraso.

No feriado de carnaval deste ano, incluindo os seis dias que vão da sexta-feira passada, 17, até hoje, a redução nos voos atrasados ficou em 7,9%. Dos 16.491 voos programados para o carnaval, 1.469 registraram atraso superior a 30 minutos.

Em comunicado, o diretor de Aeroportos da Infraero, João Márcio Jordão, destacou a importância da ação conjunta dos órgãos de fiscalização e controle e das companhias aéreas para o resultado satisfatório da operação de carnaval.

Até o início desta tarde, os aeroportos do Rio de Janeiro apresentaram pouca movimentação. O movimento maior concentrou-se no Santos Dumont, devido à volta dos turistas que foram conhecer a festa de carnaval carioca. No Galeão, quatro dos 100 voos programados tiveram atrasos e, no Santos Dumont, um voo dos 88 programados foi cancelado.