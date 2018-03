Infraero assina contrato para obras ao Aeroporto Galeão

A Infraero informou nesta quarta-feira, 22, ter assinado na terça-feira contrato para início das obras para conclusão do Terminal de Passageiros 2, do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da estatal, serão feitas obras de construção civil, elétrica e hidráulica em um espaço de 63 mil metros quadrados, dando continuidade a outras obras que já estão em andamento como reforma de banheiros, polimento de pisos e troca de coberturas. O contrato assinado com a construtora Paulo Octávio tem valor de R$ 63 milhões. Segundo a Infraero, os investimentos previstos até 2010 para o Galeão são da ordem de R$ 600 milhões. A Infraero destacou ainda que já estão em andamento obras de melhorias emergenciais no antigo Terminal de Passageiros 1, que inclui a revitalização de todas as pontes de embarque. Essas obras devem ser aproveitadas na modernização pela qual o Terminal passará tão logo termine a conclusão do Terminal de Passageiros 2.