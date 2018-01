Infraero critica pesquisa americana de aeroportos

A Infraero divulgou nota nesta quarta-feira, 16, criticando os resultados de uma pesquisa de aeroportos publicada na revista Forbes. O levantamento revelou, entre outros dados, que segundo o ranking internacional, três aeroportos brasileiros - Cumbica (SP), Congonhas (SP) e Juscelino Kubitschek (DF) - estão entre os quatro piores do mundo em pontualidade. Veja também: Aeroportos brasileiros são campeões de atrasos, diz revista Anac põe fiscal em cabine de vôo para reduzir atrasos A empresa informou no comunicado que não teve acesso aos dados da pesquisa, porém afirma que de acordo com o que foi noticiado na imprensa, a avaliação foi feita seguindo índices de pontualidade, o que estaria incorreto. Segundo a Infraero, índices de pontualidade medem a eficiência das companhias aéreas, não dos serviços de infra-estrutura aeroportuária que são de responsabilidade da empresa. Segundo a pesquisa, realizada pela consultoria FlightStatus, o Aeroporto Internacional de Brasília foi o pior do mundo em atrasos nas decolagens. Pouco menos de 27% das partidas de vôos da Capital Federal em 2007 partiram dentro de uma margem de quinze minutos de seu horário programado. Os aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, ocupam, respectivamente, o terceiro e quarto lugar no ranking global dos maiores atrasos nas partidas. No caso de Guarulhos, os atrasos apenas 41% dos vôos saíram pontualmente em 2007, enquanto em Congonhas esse desempenho foi de 43%. Os aeroportos com piores atrasos nas chegadas foram os de Mumbai e Nova Deli, ambos na Índia.