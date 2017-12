Infraero culpa controladores e demanda excessiva pela crise A evolução excessiva da demanda e a mobilização dos controladores de vôo após o acidente entre o Boeing da Gol e o Legacy - que matou 154 pessoas em 29 de setembro -, foram os fatores principais da pior crise da aviação civil brasileira, que começou em 2006. Essa é a visão que a Infraero inseriu no relatório de administração que abre a divulgação de suas demonstrações financeiras de 2006 divulgadas nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Segundo a Infraero, a crise começou com o movimento dos controladores de tráfego, ligados ao departamento de Controle de Espaço Aéreo (Decea) do Comando da Aeronáutica, que após o acidente exigiram melhorias no sistema, visando mais investimentos. Os aeroportos sofreram com essa crise associada à excessiva demanda de passageiros em seus terminais, que cresceu o dobro do PIB no período. Como os vôos não conseguiram vagas no espaço aéreo, os atrasos foram inevitáveis. A empresa informa que, visando minimizar os impactos da crise, adotou diversas medidas de contingência, como a divulgação intensiva de vôos em atraso, publicação de relatório periódico para a imprensa, reforço das equipes operacionais nos aeroportos afetados e participação no recém formado Gabinete de Administração da Crise e no grupo de trabalho criado para diagnosticar os problemas e propor soluções. Para a Infraero, a crise foi ainda mais aguda no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que por operar próximo de seu limite máximo tem pouca tolerância a "eventuais ineficiências do sistema". Como o aumento da demanda somou-se aos problemas na pista principal do aeroporto, especialmente de drenagem, "foram imprescindíveis as restrições ao atendimento do fluxo de aeronaves em vários momentos, causando atrasos no vôos."