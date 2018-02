Infraero indica 22,1% de atrasos nos aeroportos

A Infraero informou, em novo boletim divulgado nesta sexta-feira, 26, às 21 horas, que, das 1.830 decolagens previstas para até aquele horário no aeroportos do País, 405 delas - equivalentes a 22,1% - registraram atrasos de mais de meia hora. O porcentual de cancelamentos é de 9,3% - 171 do total de operações. Veja Também: Gol diz que atenderá solicitações da Anac para evitar atrasos Mau tempo fecha Aeroporto de Confins Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Nos aeroportos de São Paulo, o de Congonhas relatou 41 atrasos, entre as 222 operações previstas no período (18,5%). Em Cumbica foram 34 ocorrências, equivalentes a 18,8% de 181 vôos programados. No dia em sua direção reuniu-se com a Anac para discutir medidas - e punições - para resolver as causas dos atrasos de seus vôos, a Gol continua sendo a mais faltosa. Tinha 518 decolagens agendadas pelo país e não conseguiu ser pontual em 218 delas - 42,1% do total. (Atualizada às 21h46)