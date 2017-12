Infraero inicia revitalização de Aeroporto do Galeão

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sergio Gaudenzi, assina às 15 horas desta segunda-feira, 3, ordem de serviço para a realização de obras de ampliação do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Galeão. O Terminal 2 será contemplado com obras civis, instalações hidrossanitárias e sistema de combate a incêndio nas áreas desprovidas de acabamento e em parte da área em operação. O valor do é de R$ 63 milhões. A solenidade de assinatura será no 3° andar do Terminal de Passageiros 1, área comercial, próximo aos caixas eletrônicos.