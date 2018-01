Infraero inspeciona operações em aeroporto de Salvador

O tenente Cleonilson Nicácio Silva, diretor de Operações da Infraero, fez nesta quinta-feira, 24, uma visita de acompanhamento às áreas de embarque e desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Acompanhado pelo Superintendente Regional do Centro-Leste, Elvino Ney Taques, a visitação realizou o mesmo percurso foi o mesmo que qualquer passageiro realiza ao utilizar o terminal, tanto na chegada quanto na partida. O diretor e a equipe de operações buscaram identificar medidas para reforçar a segurança e o conforto dos passageiros e a operacionalidade do aeroporto durante o Carnaval. A visita faz parte da Operação Verão 2008, iniciada pela Infraero no fim de 2007. A equipe da Infraero percorreu o estacionamento, o meio-fio do embarque, o saguão de check-in, os canais de inspeção de raio X, as pontes de embarque, o setor de desembarque e os banheiros. De acordo com o diretor de Operações, no resto do aeroporto não foi identificada nenhuma deficiência que possa a prejudicar o fluxo de passageiros. "A administração do aeroporto tomou as providências que necessárias e temos condição de atender melhor os passageiros no Aeroporto de Salvador", ressaltou Nicácio. A Infraero estima que 220.000 passageiros devem embarcar e desembarcar no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães na semana de carnaval. Ao todo, a Infraero acredita que 1.600.000 passageiros deverão utilizar aeroporto de Salvador no período entre janeiro e março de 2008. O número representa um aumento de 10% no fluxo de passageiros quando comparado ao mesmo período de 2007.