Infraero libera pista principal do Aeroporto de Congonhas A pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi liberada para pousos e decolagens às 17h22 desta quinta-feira, 26. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), as operações haviam sido suspensas às 16h40 por medida segurança, devido à forte chuva que atingia a região. Por volta das 17h45, toda a capital permanecia em estado de atenção. Porém já não havia registros de chuva forte na cidade. Até este horário, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) havia registrado apenas um ponto de alagamento transitável na cidade.