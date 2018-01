Infraero recorre para liberar voos no Santos Dumont A Infraero entrou ontem com recurso no Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea) contra o fechamento do Aeroporto Santos Dumont entre 22h e 6h. O prazo para realização de voos noturnos terminou ontem. A Infraero reivindica também anulação da multa de R$ 250 mil aplicada porque o Santos Dumont opera sem licença ambiental. O Inea, por sua vez, informou que multará a Estatal em R$ 25 mil por voo irregular.