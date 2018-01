Infraero registra 11,2% de voos atrasados neste sábado

O movimento nos principais aeroporto do País foi tranquilo na manhã deste sábado, 21, segundo boletim das 12 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 889 decolagens no período, 100 apresentaram atrasos, representando 11,2% do total, e 20 estavam com horários alterados na última hora. Outros 32 voos foram cancelados pela manhã. Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul, registrou cinco atrasos e sete cancelamentos, entre os 87 voos programados. Dos 110 voos previstos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 19 registraram atrasos e quatro foram cancelados.