Infraero registra 14,9 % de atrasos nos aeroportos neste domingo

Dos 417 voos domésticos programados para este domingo, 26, entre 0h e 8h, cerca de 14,9 % tiveram algum atraso, ou seja, 62 voos, diz o boletim divulgado pela Infraero nesta manhã. Desse total, 23 voos foram cancelados.

O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, é o que registra mais atrasos: sete dos 54 voos programados. Outros cinco foram cancelados. Em Congonhas, não há registro de atrasos nos 13 voos programados.

No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cinco voos foram cancelados - do total de 21 voos programados. Houve atraso em dois voos. Em Salvador, foram registrados três atrasos entre os 22 voos programados. Um voo foi cancelado.

Já no aeroporto de Florianópolis não houve atrasos, porém foi cancelado um voo, entre os cinco programados.