Infraero registra 18,2% de vôos com atraso neste domingo

Até as 10 horas deste domingo, 23, 88 dos 484 vôos programados nos aeroportos administrados pela Infraero registravam atrasos superiores a uma hora, o equivalente a 18,2% do total. Outros 29 vôos (6%) foram cancelados. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a situação é tranqüila, sem registro de atraso em nenhum dos 35 vôos programados. Porém, há registro de nove cancelamentos (25,7%). No Aeroporto Internacional de Guarulhos, oito dos 95 vôos atrasaram (8,4%), mas nenhum foi cancelado. A exemplo de Congonhas, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não registrava atraso em nenhum dos 5 vôos agendados até as 10 horas e apenas 1 havia sido cancelado. No Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, o número de atrasos é de 16,3%, com oito vôos com problemas de horário, em 49 programados. Outros 4 foram cancelados. O aeroporto de Brasília ainda tem problemas, com 30% de vôos atrasados (9 vôos em 30 marcados), e apenas 1 vôo cancelado. O Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), está com situação bem melhor que a observada no sábado, quando ficou com mais da metade dos vôos atrasados durante todo o dia. Neste domingo, há registro de 4 vôos atrasados em 22 marcados e 3 foram cancelados. Os aeroportos do Nordeste mostram índices bem mais altos que a média do País. Em Aracaju, são 42,9% de vôos com atraso e em Fortaleza a número é de 44,8%. Outras pistas com problemas são João Pessoa (50%), Maceió (36,4%), Natal (46,2%) e Teresina (66,7%). Dois dos maiores aeroportos da região, no entanto, estão com a situação mais tranqüila. Em Salvador, os atrasos superiores a uma hora atingem 10,7% do total, enquanto o índice em Recife é de 10%.