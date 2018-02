Infraero registra 19,4% de atrasos nos vôos deste domingo

A Infraero, estatal responsável pela administração dos aeroportos brasileiros, registrava até as 12 horas deste domingo, 21, 19,4% de atrasos acima de meia hora nas decolagens em todos os aeroportos do País. O índice é melhor do que o registrado no sábado, quando os atrasos chegaram a 40% dos vôos, por conta das chuvas fortes no Norte e Nordeste do País e um problema operacional nas companhias Gol e Varig. Veja também: Falha da Gol agrava atrasos nos aeroportos brasileiros Na manhã deste domingo, estavam programados 659 vôos de meia-noite às 12 horas em todo o País. Dos aeroportos que estão com maior índice de atraso, destacam-se o de Brasília, com 40,4%, o de Guarulhos, em São Paulo, com 31,3%, e o Galeão, no Rio, com 31,8%. A explicação para esse atraso é o fluxo de passageiros nos aeroportos à esperada para essa época do ano, segundo a assessoria da Infraero. Novos problemas na Gol Em nota à imprensa, a companhia aérea Gol informou que o atraso de cerca de uma hora ocorrido nos primeiros vôos da manhã deste domingo foi provocado por uma falha na conexão entre duas operadoras de telecomunicações que prestam serviços à empresa. A falha deixou inoperante o sistema de atendimento aos passageiros em algumas posições de check-in no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. A ocorrência de um defeito nas esteiras de bagagens do terminal da Infraero contribuiu com a demora, segundo a Gol. A companhia ressaltou que o sistema de atendimento foi normalizado por volta das 9 horas e que a Infraero já está consertando as esteiras de bagagens. A Gol também informou que os atrasos registrados no sábado foram provocados por uma falha em seu sistema automático de controle de despachos. Segundo a empresa aérea, o problema foi solucionado ontem mesmo. (Com Natália Rezende, da Agência Estado) Matéria ampliada às 13h09