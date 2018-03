Infraero registra 28,3% de vôos atrasos em todo o País

A Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) informou na tarde desta segunda-feira, 20, que 28,3% do total de vôos registraram atrasados de mais de uma hora nos aeroportos do País. Dos 995 vôos programados entre a zero hora e as 14 horas, 282 saíram fora do horário e 82 foram cancelados. Mesmo com a pista principal interditada para obras, a situação no Aeroporto Internacional de São Paulo(Cumbica), em Guarulhos, ainda estava tranqüila. Até as 14 horas, a Infraero registrou 23 atrasos (19,8%) e oito cancelamentos, de um total de 116 vôos programados. Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, os atrasos atingiam 22,9% do total de vôos. Das 144 partidas, 33 saíram fora do horário marcado e 33 foram canceladas. O terminal do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, apontou 21 atrasos das 95 partidas programadas. Os cancelamentos atingiram oito vôos. No Aeroporto Santos Dumont, também no Rio, a situação é mais tranqüila. De acordo com a Infraero, dos 41 vôos programados, seis saíram fora do horário e dois foram cancelados. No Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, os atrasos atingem 23% do total de vôos. Segundo a estatal que administra os aeroportos do País, das 74 partidas programadas, 17 partiram com atraso de mais de uma hora e seis foram canceladas. Em Porto Alegre foram registrados 15 vôos atrasados, enquanto no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, os 14 operações estavam fora do horário.