Infraero registra atraso em quase 35% nos voos internacionais Até as 20 horas deste domingo, 17, dos 159 voos internacionais programados nos aeroportos do país, 55 deles, ou seja, 34,6 % registraram atraso. Entre as 19h e 20h, os atrasos atingiram 8,5% dos voos programados segundo a Infraero.