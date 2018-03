Infraero registra atrasos em 26,8% dos voos no País

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou atrasos em 26,8% dos voos programados no País até as 14 horas deste sábado, 9, feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a estatal, 331 dos 1.235 voos previstos atrasaram mais de meia hora. Outras 24 operações foram canceladas (1,9%). No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 124 voos programados, 35 atrasaram (28,2%) e nenhum foi suspenso.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 30 das 115 operações previstas tiveram alteração no horário (26,1%) e sete foram canceladas (6,1%).

No Aeroporto Tom Jobim, no Rio, 27 dos 67 voos programados atrasaram (40,3%) e um foi suspenso (1,5%). Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, das 89 operações previstas, 28 atrasaram (31,5%) e uma foi cancelada (1,1%).