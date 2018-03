Infraero registra cancelamento de 9,8% dos vôos até às 11 horas

Nos aeroportos brasileiros, dos 559 vôos programados desde a meia noite até 11 horas, 55 (9,8%) foram cancelados e 41 estão atrasados, segundo boletim divulgado neste domingo, 20, pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Portuária (Infraero), atualizado às 11 horas. O maior número de cancelamentos foi registrado no aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, com 14 vôos suspensos; seguido por Congonhas (7 vôos) e Cumbica (6 vôos), ambos em São Paulo. Entre 10h e 11h, 3,4% ou 19 vôos estavam atrasados em todo o País. Nesta última hora, o maior número de atrasos foi registrado em Porto Alegre, onde seis vôos programados não chegaram à capital gaúcha.