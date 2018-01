Infraero simula acidente aéreo no aeroporto de Cumbica A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) realizou na tarde desta terça-feira, 28, um simulado de acidente aéreo no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O exercício foi realizado com uma aeronave Airbus 330 da empresa aérea TAM e contou com a participação por soldados da Base Aérea de São Paulo, membros do Corpo de Bombeiros e voluntários. As atividades operacionais não foram interrompidas durante o evento, que durou aproximadamente 50 minutos. De acordo com informações da Infraero, a simulação, que é realizada anualmente, tem como intenção checar o plano de emergência do aeroporto, avaliar o estado de prontidão dos setores envolvidos na segurança e testar recursos internos e externos do local em situações de emergência.