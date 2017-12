Inglês é encontrado morto dentro de delegacia em Fortaleza O turista inglês Neil Juwaheer foi encontrado morto, na noite de domingo, 8, numa das celas do 2º Distrito Policial, na Aldeota, zona nobre de Fortaleza. Ele estava preso acusado de tentativa de invasão a um condomínio nas proximidades da Avenida Beira Mar. O delegado Fábio Faço disse que enquanto aguardava na área reservada aos depoimentos, o inglês "passou mal" e teve um ataque fulminante. "Os policiais tentaram reanimá-lo. Chamamos a ambulância, mas não houve tempo e ele acabou morrendo", afirmou o delegado. Os primeiros levantamentos da Polícia apontam que o turista estava há uma semana hospedado no Hotel Colonial, na Praia de Iracema. Laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) não indica sinais de tortura, como chegaram a suspeitar entidades ligadas aos Direitos Humanos. A família do inglês está sendo contactada através da Embaixada da Inglaterra no Brasil para o traslado do corpo.