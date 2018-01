Inglesa é baleada em casa em tentativa de assalto no RN

A cidadã britânica Tonia Hilda Wallis, de 49 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto a sua residência na região residencial de Emaús, zona sul da Grande Natal. O incidente aconteceu na noite de quarta-feira, 12. Quatro bandidos, ainda não identificados pelas polícias civil e militar, participaram do crime. Os bandidos arrombaram o portão da casa e dominaram rapidamente a mulher, exigindo jóias e outros objetos de valor. Segundo o major Alarico Azevedo, os assaltantes estavam a bordo de uma Parati prata, de placa não-identificada. A estrangeira foi levada para o hospital público Deoclécio Marques de Lucena, em Parnamirim. Barry John Wallis, marido de Tonia, disse que ela recebeu quatro tiros, mas passa bem que após cirurgia. Wallis encontrou a mulher ferida quando chegou à residência. Ele volta de um shopping da cidade. O casal, que mora há dois anos no Brasil e tem situação regular no país, não fala português, o que tem dificultado a comunicação com os funcionários do hospital. Após o incidente, Tonia, natural de Londres, pretende voltar para o seu país assim que se recuperar dos ferimentos, que atingiram seu abdômen e a perna esquerda.